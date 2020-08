Southampton holt Salisu

Der FC Southampton hat Mohammed Salisu von La Liga-Klub Real Vallodolid verpflichtet. Bei den Engländern unterschreibt der Innenverteidiger einen Vierjahresvertrag. Southampton macht Gebrauch von der zwölf Millionen Euro hohen Ausstiegsklausel des 21-Jährigen.

Trainer Ralph Hasenhüttl schwärmt: „Mir gefällt, was ich bisher von ihm gesehen habe. Er ist defensiv stark, er ist ruhig am Ball – etwas, das in unserer Mannschaft wichtig ist – und er hat auch ein gutes Tempo.“