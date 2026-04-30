Bayern-Liste: Gordon plus zwei Alternativen

Der FC Bayern fährt auf der Suche nach einem neuen Flügelstürmer nicht eingleisig. Laut Fabrizio Romano haben die Münchner insgesamt drei Kandidaten ausfindig gemacht, einer davon ist Anthony Gordon (25/Newcastle United)), mit dessen Beraterteam bereits Gespräche laufen.

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Die anderen beiden Namen nennt Romano nicht. Gehandelt wurden in den zurückliegenden Monaten unter anderem Yan Diomande (19/RB Leipzig), Nico Williams (23/Athletic Bilbao) oder auch die beiden eher unbekannten Oskar Pietuszewski (17/FC Porto) sowie Rayane Messi (18/Neom SC).