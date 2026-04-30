Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Bayern-Liste: Gordon plus zwei Alternativen

von Tobias Feldhoff - Quelle: Fabrizio Romano
Anthony Gordon freut sich über seinen Treffer @Maxppp

Der FC Bayern fährt auf der Suche nach einem neuen Flügelstürmer nicht eingleisig. Laut Fabrizio Romano haben die Münchner insgesamt drei Kandidaten ausfindig gemacht, einer davon ist Anthony Gordon (25/Newcastle United)), mit dessen Beraterteam bereits Gespräche laufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die anderen beiden Namen nennt Romano nicht. Gehandelt wurden in den zurückliegenden Monaten unter anderem Yan Diomande (19/RB Leipzig), Nico Williams (23/Athletic Bilbao) oder auch die beiden eher unbekannten Oskar Pietuszewski (17/FC Porto) sowie Rayane Messi (18/Neom SC).

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert