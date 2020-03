Medien: Alaba trifft Grundsatzentscheidung

Den kolportierten Tausch von David Alaba (27) gegen Leroy Sané (24) verwies Karl-Heinz Rummenigge kürzlich ins Reich der Fabeln. Vielmehr gelte es, eine „faire Lösung“ mit Alaba, dessen Vertrag 2021 ausläuft, zu finden. „Wenn David denn beim FC Bayern bleiben möchte“, so der Vorstandsboss am Freitag in der ‚tz‘.

Eine Verlängerung in München ist für den Österreicher dabei allemal eine Option. Wie ‚Sport1‘ berichtet, hat Alaba eine Grundsatzentscheidung getroffen: Entweder er verlängert bei seinem Ausbildungsklub oder er wechselt im Sommer den Arbeitgeber. Ins letzte Vertragsjahr wolle der Linksfuß nämlich nicht gehen.

Topklubs in Lauerstellung

Neben dem FC Bayern bieten sich Alaba interessante Optionen: Mit Real Madrid und dem FC Barcelona wird er seit Jahren immer wieder mal in Verbindung gebracht, auch Juventus Turin soll die Situation um den Abwehrchef von Bayern-Trainer Hansi Flick beobachten.

Knackpunkt in den Gesprächen mit den Bayern ist wohl das Gehalt. Alaba will in die Riege der Top-Verdiener aufsteigen, wofür er eigens Berater-Guru Pini Zahavi engagierte. Das erste Bayern-Angebot war jedoch „inakzeptabel“, so ‚Sport1‘. Neue Gespräche seien „in zwei bis drei Wochen“ geplant. Nicht zuletzt, um den weiteren Verlauf der Coronakrise abzuwarten.