Spannender Zugang: Zahlt Bayer 20 Millionen?

Bayer Leverkusen kam dem Wunsch von Alejandro Grimaldo (30) nach und stimmte einem Wechsel zu Atlético Madrid zu. Mit den eingenommenen 25 Millionen Euro macht sich der Werksklub auf die schwierige Suche nach einem Nachfolger.

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Ein weiterer Kandidat wurde in Italien ausgemacht. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, ist Álex Valle (22) von Como 1907 ein Thema in Leverkusen. Der spanische U21-Nationalspieler bringt ein ähnliches Profil mit wie Grimaldo, er ist ein technisch versierter Außenverteidiger mit Limitierungen im Defensivverhalten.

Kosten würde der beim FC Barcelona ausgebildete Linksfuß dem Fachmagazin zufolge rund 20 Millionen Euro – ebenso wie Arsène Kouassi (22) vom FC Lorient, den Bayer weiterhin auf dem Schirm haben soll. Die Spur zum zuletzt gehandelten Raphaël Guerreiro (32) scheint hingegen kalt zu sein.