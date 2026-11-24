Am Vormittag gastierten Vertreter der Berateragentur 11WINS in der Geschäftsstelle des FC Bayern. Die Bosse des deutschen Rekordmeisters luden zum Gespräch, um über Jamal Musiala, seine gesundheitliche Situation, seinen hoch dotierten Vertrag und öffentlich getätigte Aussagen in den vergangenen Tagen zu diskutieren.

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Sportvorstand Max Eberl gab vor einigen Journalisten jetzt ein Update. Auf das Meeting angesprochen sagte der Funktionär: „Es war ein sehr, sehr konstruktives Treffen. Tatsächlich führen wir solche Gespräche die ganze Zeit über, in den vergangenen Monaten, oder seit es intern bekannt wurde, was mit Jamal los ist. Wir haben sehr konstruktive und sehr positive Gespräche geführt.“ Aufgrund der jüngsten Entwicklungen habe es aber „einen weiteren Grund zum Treffen gegeben“.

Öffentliche Aussagen sollen gestoppt werden

Das Ergebnis des Austauschs: Man wolle ab sofort „mit Jamal sprechen“ und „nicht über Jamal“. Insbesondere vonseiten der Münchner Offiziellen war das zuletzt nicht der Fall gewesen. Das Fass zum Überlaufen brachte Karl-Heinz Rummenigge am vergangenen Freitagabend nach dem Spiel der Bayern gegen den 1. FC Köln (1:1).

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Eberl wagte sogar eine sehr positive Prognose: „Wir sind absolut überzeugt, und das sagen wir die ganze Zeit aus sportlicher Sicht, dass er all die Unterstützung und den Rückhalt bekommen wird, den er braucht, um wieder der Jamal zu werden, den wir kennen. Wir glauben, dass er das kann. Vielleicht kommt er sogar stärker zurück, weil das, was er in den letzten 17 Monaten durchgemacht hat, jeden reifer und letztlich stärker macht.“

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„Keinerlei Diskussionen über Geld“

Es gehe jetzt darum, „etwas Ruhe wiederherzustellen“. Eine Nachfrage zu einer möglichen Gehaltskürzung beantwortete Eberl klipp und klar: „Das heutige Treffen ging um das, was ich gerade erwähnt habe: Wir wollen Jamal einfach wieder auf den Platz bringen. […] Es gab keinerlei Diskussionen über Geld oder etwas in der Art.“ Ein möglicher Verzicht des 23-Jährigen oder eine Neuverhandlung der Vertragsbedingungen wurde zuletzt durch Bayern-Funktionäre öffentlich thematisiert.

An Musiala ging der Aufruhr wohl auch nicht spurlos vorbei. „Wie wart ihr mit 22 oder 23? Stellt euch vor, euch wird all das um die Ohren gehauen. Genau das ist der Konsens, den wir heute erreicht haben: Wir müssen einfach etwas Ruhe wiederherstellen, diese Dinge nicht öffentlich diskutieren und stattdessen dem jungen Mann die Unterstützung geben, die er verdient, um ihm zu helfen, wieder auf sein Niveau zu kommen“, so Eberl.