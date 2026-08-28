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2. Bundesliga

Kiel schlägt in Wolfsburg zu

von Martin Schmitz - Quelle: kicker
Eryk Grzywacz bei seiner Leihe zum 1. FC Nürnberg @Maxppp

Eryk Grzywacz (20) wechselt vom VfL Wolfsburg zu Holstein Kiel und wird direkt an den Drittligisten TSV Havelse weiterverliehen. Das berichtet der ‚kicker‘. Die Wölfe sichern sich laut dem Fachmagazin für die Zukunft ein Matching Right, dürfen also bei einem Transferangebot für den Sechser selbst noch ein Angebot nachlegen.

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Grzywacz stammt aus der Wolfsburger Jugend und war in der vergangenen Saison an den 1. FC Nürnberg verliehen. Er galt als eine der positiven Überraschungen der Vorbereitung, konnte sich im voll besetzten Mittelfeld des Bundesliga-Absteigers aber nicht durchsetzen und möchte nun andernorts Spielpraxis sammeln.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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