Leicester findet neuen Trainer

Leicester City betraut Gary Rowett mit der Aufgabe, den englischen Sensationsmeister von 2016 vor dem Super-GAU Drittklassigkeit zu bewahren. Der 51-jährige Trainer hat beim abstiegsbedrohten Zweitligisten einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. Bis kurz vor Weihnachten stand der Engländer bei Ligakonkurrent Oxford United unter Vertrag.

Aufgrund der anhaltenden Talfahrt hatte Leicester Trainer Martí Cifuentes Ende Januar vor die Tür gesetzt. Interimsweise übernahm Andy King und musste in vier Spielen ebenso viele Niederlage hinnehmen. In der Championship rangieren die Foxes aktuell auf Abstiegsplatz 22. Das rettende Ufer ist zwei Punkte entfernt.