Menü Suche
Kommentar
Offiziell Championship

Leicester findet neuen Trainer

von Remo Schatz - Quelle: lcfc.com
1 min.
Gary Rowett als Trainer bei Oxford United @Maxppp

Leicester City betraut Gary Rowett mit der Aufgabe, den englischen Sensationsmeister von 2016 vor dem Super-GAU Drittklassigkeit zu bewahren. Der 51-jährige Trainer hat beim abstiegsbedrohten Zweitligisten einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. Bis kurz vor Weihnachten stand der Engländer bei Ligakonkurrent Oxford United unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter
Leicester City
We're pleased to confirm that Gary Rowett has been appointed as our Manager on a contract to the end of the 25/26 season ✍️

Welcome, Gary! 🦊
Bei X ansehen

Aufgrund der anhaltenden Talfahrt hatte Leicester Trainer Martí Cifuentes Ende Januar vor die Tür gesetzt. Interimsweise übernahm Andy King und musste in vier Spielen ebenso viele Niederlage hinnehmen. In der Championship rangieren die Foxes aktuell auf Abstiegsplatz 22. Das rettende Ufer ist zwei Punkte entfernt.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Championship
Leicester
Gary Rowett

Weitere Infos

Championship Championship
Leicester Logo Leicester City FC
Gary Rowett Gary Rowett
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert