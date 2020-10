Havertz über seinen Start bei Chelsea

Nach dem 80-Millionen-Wechsel von Bayer Leverkusen zum FC Chelsea hat sich Kai Havertz erstmalig über seinen Start bei den Blues geäußert. Auf der klubeigenen Homepage sagte der 21-Jährige: „Es war ein sehr großer Schritt für mich, meine Familie und das vertraute Umfeld hinter mir zu lassen. Es braucht natürlich Zeit, um alles gut zu machen.“ Dazu habe er mit seinen neuen Mitspielern vor seinem ersten Einsatz „nur fünf oder sechs Tage trainiert.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim 6:0 gegen den FC Barnsley im League Cup erzielte der offensive Mittelfeldspieler drei Treffer und stellte sein Können unter Beweis: „Zuletzt ist es für mich gut gelaufen, aber ich denke, nach oben ist noch viel Potenzial. Das will ich in den nächsten Wochen und Monaten ausschöpfen,“ so Havertz. Auch einen Vergleich zwischen der Bundesliga und der Premier League zog der neunfache deutsche Nationalspieler: „Die Intensität in den Zweikämpfen und Läufen ist viel höher. Die Bundesliga ist aber nicht schlechter.“