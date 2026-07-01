Koeman tritt zurück

Ronald Koeman zieht Konsequenzen aus dem frühzeitigen WM-Aus im Sechzehntelfinale. Wie der niederländische Verband bekanntgibt, ist der Nationaltrainer mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben zurückgetreten. Er werde seinen auslaufenden Kontrakt nicht verlängern.

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𝗥𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗞𝗼𝗲𝗺𝗮𝗻 𝗦𝘁𝗲𝗽𝘀 𝗗𝗼𝘄𝗻 𝗮𝘀 𝗛𝗲𝗮𝗱 𝗖𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗡𝗲𝘁𝗵𝗲𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱𝘀 𝗡𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗧𝗲𝗮𝗺



Ronald Koeman has informed the Dutch Football Association (KNVB) that he will not extend his contract as head coach of the Netherlands national… pic.twitter.com/msOkoNz3VV — OnsOranje (@OnsOranje) June 30, 2026

Die Entscheidung fiel infolge der Niederlage gegen Marokko (2:3 n. E.). Koeman hatte 2023 seine zweite Amtszeit als Oranje-Trainer angetreten. Als möglicher Nachfolger wird der ehemalige BVB-Coach Peter Bosz (PSV Eindhoven) gehandelt.