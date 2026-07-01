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Offiziell Weltmeisterschaft

Koeman tritt zurück

von Julian Jasch
1 min.
Ronald Koeman steht nach dem WM-Aus der Niederländer unter Druck @Maxppp

Ronald Koeman zieht Konsequenzen aus dem frühzeitigen WM-Aus im Sechzehntelfinale. Wie der niederländische Verband bekanntgibt, ist der Nationaltrainer mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben zurückgetreten. Er werde seinen auslaufenden Kontrakt nicht verlängern.

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Die Entscheidung fiel infolge der Niederlage gegen Marokko (2:3 n. E.). Koeman hatte 2023 seine zweite Amtszeit als Oranje-Trainer angetreten. Als möglicher Nachfolger wird der ehemalige BVB-Coach Peter Bosz (PSV Eindhoven) gehandelt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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