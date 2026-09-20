BVB-Zukunft: Ricken deutet Entscheidung an

Borussia Dortmund würde gerne mit Lars Ricken über 2027 hinaus zusammenarbeiten. Doch wie steht der Geschäftsführer Sport einer Verlängerung selbst gegenüber? Am Rande des gestrigen Topspiels gegen den VfB Stuttgart (1:0) wurde der 50-Jährige auf seine Zukunft angesprochen.

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Gegenüber ‚Sky‘ ließ Ricken durchblicken: „Es ist kein Geheimnis, dass ich Lust auf die Herausforderungen Borussia Dortmund habe. Ich musste in den letzten zwei Jahren relativ viele harte, auch persönlich harte Entscheidungen treffen. Jetzt habe ich Lust auf die Zukunft. Mit Ole Book haben wir einen tollen Sportdirektor dazubekommen, und haben Carsten Cramer (Geschäftsführer, Anm. d. Red.), der in seiner neuen Rolle näher an den Sport herangerückt ist. Neben Lust habe ich aber auch Geduld. Ich bin seit über 30 Jahren im Verein.“

Liest man zwischen den Zeilen, können sich also beide Parteien eine Weiterführung der Zusammenarbeit vorstellen. Konkrete Gespräche haben bislang aber wohl noch nicht stattgefunden. „Meine Geschäftsführerkollegen haben auch nicht mehr ewig lange Verträge. Wir haben gesagt, wir machen erst mal die Transferperiode und werden dann schon die Zeit finden, um zusammenzukommen“, so Ricken, der seit 2024 für Dortmunds sportliche Geschicke hauptverantwortlich ist.