Fortuna: Anfangs Schicksal besiegelt?

Bei Fortuna Düsseldorf mehren sich die Anzeichen für einen weiteren Trainerwechsel. Sportvorstand Sven Mislintat vermied nach dem gestrigen 1:2 gegen Holstein Kiel ein Treuebekenntnis zu Markus Anfang: „Es ist nicht klar, ob Markus in der kommenden Woche auf jeden Fall auf der Bank sitzen wird. Wenn man viermal in Folge verliert, muss man jeden Stein umdrehen.“

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Für die ursprünglich mal mit Aufstiegsambitionen gestartete Fortuna geht es in der zweiten Liga um den Klassenerhalt. Anfang übernahm das Team Anfang Oktober von Daniel Thioune, holte aus 21 Ligaspielen aber nur 21 Punkte. Jetzt sagt der 51-Jährige zur ‚Bild‘: „Ich habe alles getan, was man tun kann, und ich werde auch alles tun. Ich werde immer gegen die Widerstände angehen. Für mich ist das eher noch motivierend. Helm auf und es geht weiter.“ Zur Stunde ist das zumindest ziemlich fraglich.