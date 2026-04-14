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2. Bundesliga

Topscorer Taz in die Bundesliga?

von David Hamza - Quelle: Neue Westfälische
Berkan Taz will den Ball genau dorthin haben @Maxppp

Berkan Taz (27) winkt der nächste Karriereschritt. Wie die ‚Neue Westfälische‘ berichtet, zeigt der SC Paderborn, auf Platz zwei liegend mit guten Chancen auf den Aufstieg in die Bundesliga, konkretes Interesse am offensiven Mittelfeldspieler des SC Verl.

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Taz ist im Sommer ablösefrei zu haben, in der 3. Liga ist er mit 32 Torbeteiligungen (16 Tore, 16 Assists) der Topscorer. Paderborns Geschäftsführer Sport Sebastian Lange sagt nur: „Wir sind in einer Saisonphase, in der wir solche Gerüchte nicht kommentieren wollen. Egal, in welche Richtung. Wir halten uns da auch aus Respekt vor anderen Klubs zurück.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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