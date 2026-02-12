Überraschung: Sterling findet neuen Klub

Raheem Sterling hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der Flügelstürmer schließt sich dem niederländischen Spitzenklub Feyenoord Rotterdam an. Dort unterschreibt der 31-Jährige einen Vertrag bis zum Saisonende.

Der 82-fache englische Nationalspieler war zuletzt kurzzeitig vereinslos, nachdem er seinen Kontrakt beim FC Chelsea Ende Januar aufgelöst hatte. Bei den Blues spielte Sterling schon lange keine Rolle mehr. Nun zieht es ihn nach Rotterdam, insbesondere Trainer Robin van Persie soll hierfür ausschlaggebend gewesen sein.

Zu seiner Unterschrift sagt Sterling: „Als Free Agent hatte ich nach langer Zeit erstmals wieder die Möglichkeit, den nächsten Schritt meiner Karriere selbst zu gestalten. Ich wollte mir Zeit nehmen, mit verschiedenen Vereinen und ihren Trainern zu sprechen, um die Rolle, die sie mir zuschreiben, besser zu verstehen und sicherzustellen, dass ich in diesem nächsten Kapitel einen echten Mehrwert bieten kann. Nach ausführlichen Gesprächen mit Geschäftsführer Dennis te Kloese und Robin bin ich überzeugt, dass ich mich bei Feyenoord wohlfühlen und als wertvolles Mitglied des Teams etablieren kann.“

Der Rechtsfuß war in den vergangenen Wochen mit mehreren Vereinen in Verbindung gebracht worden, unter anderem bei der SSC Neapel, bei Juventus Turin und Tottenham Hotspur. Kurz vor Ende des Wintertransferfensters soll Sterling zudem Bundesligist Union Berlin angeboten worden sein.