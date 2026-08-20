Der Hamburger SV hat sich in diesem Sommer offenbar mit der Personalie Robert Andrich beschäftigt. Nach Informationen von ‚Sky‘ erkundigten sich die Hanseaten vor einigen Wochen nach dem gelernten Sechser von Bayer Leverkusen. Ein Transfer zum HSV sei für den 31-Jährigen allerdings derzeit kein Thema.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Bayer spielt Andrich in den Planungen keine große Rolle mehr, die Rheinländer haben dem 19-fachen deutschen Nationalspieler einen Wechsel nahegelegt. Obendrein verliert der Routinier wohl auch das Kapitänsamt. Laut ‚Sky‘ wird Innenverteidiger Edmond Tapsoba (27) künftig die Binde tragen, gute Chancen auf die Rolle des Stellvertreters hat Stürmer Patrik Schick (30).