Bayern-Talent Dettoni vor Wechsel ins Unterhaus

Der FC Bayern gibt Innenverteidiger Grayson Dettoni voraussichtlich in die 2. Bundesliga ab. Laut ‚Sky‘ schließt sich der 20-Jährige per Leihe dem SV Darmstadt 98 an. Die Lilien sollen zudem eine Kaufoption besitzen.

Dem Bezahlsender zufolge herrscht bereits grundsätzlich Einigung über den Transfer, übers Wochenende soll der Medizincheck folgen. Dettoni hat im vergangenen Jahr einen bis 2028 datierten Profivertrag unterschrieben. Eine Leihe zu den Grasshoppers Zürich endete im vergangenen Sommer nach nur einem halben Jahr. Seitdem kommt der US-amerikanische Innenverteidiger in der Zweitvertretung zum Einsatz.