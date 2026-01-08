Als Nummer eins: Kersken in die Bundesliga?

Bei Borussia Mönchengladbach ist die Zukunft von Torhüter Moritz Nicolas über den Sommer hinaus ungewiss. Der 28-Jährige weckt Interesse aus England und könnte im Sommer die Nachfolge von Emiliano Martínez (33) bei Aston Villa antreten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auf diesen Fall wollen sich die Fohlen vorbereiten. Wie ‚Sky‘ berichtet, liebäugelt der Bundesligist mit einer Rückholaktion von Jonas Kersken. Es habe bereits ein „leises Abklopfen“ gegeben, Kersken sei ein Kandidat am Niederrhein.

Wäre als Nummer eins eingeplant

Der gebürtige Düsseldorfer spielt seit zweieinhalb Jahren bei Arminia Bielefeld, im Sommer 2024 war er nach einer einjährigen Leihe für 300.000 Euro von Gladbach zu den Ostwestfalen gewechselt. Bei den Fohlen hatte Kersken insgesamt fünf Jahre unter Vertrag gestanden. Ein Spiel für die Profis hatte er in dieser Zeit nicht absolviert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das könnte sich im kommenden Sommer ändern. Kersken wäre laut dem Bezahlsender als Nummer eins eingeplant. Der 25-Jährige ist auch in seiner dritten Saison beim DSC die unangefochtene Stammkraft und überzeugt im deutschen Unterhaus. Nicht auszuschließen, dass nach dem Aufstieg im vergangenen Jahr für Kersken im kommenden Sommer der nächste Aufstieg ansteht.