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Bundesliga

Aufatmen bei Gosens

von Martin Schmitz - Quelle: Sky
Robin Gosens (m.) muss verletzt vom Platz @Maxppp

Robin Gosens (32) hatte offenbar Glück im Unglück. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat sich der Defensivspieler von Schalke 04 bei seinem Zusammenstoß mit Mitspieler Loris Karius (33) bei der 1:2-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim am Wochenende keinen Bänderriss im Knie zugezogen.

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Die genaue Diagnose ist noch nicht bekannt. Eine Prognose über die Ausfallzeit sei zudem noch nicht möglich, da „zunächst abgewartet werden muss, wie das Knie reagiert“. Erst dann kann laut dem Bezahlsender darüber entschieden werden, wie die Behandlung der Blessur weitergeht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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