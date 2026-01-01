Aston Villa holt Alysson

Der englische Erstligist Aston Villa hat seine Offensive verstärkt. Wie die Villans mitteilen, wechselt der Brasilianer Alysson in die Premier League. Dem Vernehmen nach fließen zwölf Millionen Euro.

Der Rechtsaußen kommt von Grêmio Porto Alegre, wo er ursprünglich bis 2029 unter Vertrag gestanden war. In Brasilien absolvierte er in der abgelaufenen Saison 34 Spiele, erzielte dabei einen Treffer und legte zwei weitere vor.