Aston Villa holt Alysson

von Dominik Sandler - Quelle: avfc.co.uk
Alysson (m.) hat den Ball im Blick @Maxppp

Der englische Erstligist Aston Villa hat seine Offensive verstärkt. Wie die Villans mitteilen, wechselt der Brasilianer Alysson in die Premier League. Dem Vernehmen nach fließen zwölf Millionen Euro.

Aston Villa
Aston Villa is delighted to announce the signing of 19-year-old Brazilian Alysson from Grêmio.
Der Rechtsaußen kommt von Grêmio Porto Alegre, wo er ursprünglich bis 2029 unter Vertrag gestanden war. In Brasilien absolvierte er in der abgelaufenen Saison 34 Spiele, erzielte dabei einen Treffer und legte zwei weitere vor.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
