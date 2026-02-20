Menü Suche
Nach Vertragsauflösung: Neues Abenteuer für Coutinho?

von Dominik Sandler - Quelle: as
Philippe Coutinho bei Vasco da Gama @Maxppp

Der einstige Topstar Philippe Coutinho ist erst seit dem gestrigen Donnerstag ohne Verein, da klopfen schon die ersten Klubs an. Wie die ‚as‘ berichtet, liebäugelt LA Galaxy mit einer Verpflichtung des Brasilianers. In Los Angeles würde der 33-Jährige unter anderem auf Marco Reus (36) treffen.

Derzeit ist ein Wechsel aber wohl nicht wirklich realistisch. Coutinho hatte als Grund für seine Vertragsauflösung bei Vasco da Gama psychische Probleme angegeben. Folglich muss sich der MLS-Klub wohl noch etwas gedulden.

