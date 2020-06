Messi: Vertragsgespräche nächste Woche

Der FC Barcelona will sich zeitnah mit Lionel Messi an den Verhandlungstisch setzen. Dem Radiosender ‚Cadena COPE‘ zufolge ist für kommende Woche ein Termin mit Präsident Josep Maria Bartomeu anberaumt. Dabei soll es um eine Verlängerung des bis 2021 datierten Kontrakts gehen.

Ungeachtet der Vertragslänge besitzt Weltfußballer Messi als einziger Akteur der Blaugrana das Sonderrecht, in jedem Sommer ablösefrei zu einem anderen Verein zu wechseln. Für das aktuelle Jahr hat sich der 32-Jährige entschieden, die Möglichkeit verstreichen zu lassen. Aktuell kann der Argentinier wegen einer Blessur am Oberschenkel nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen.