Köln & Leipzig wollen Hannover-Talent

Monju Momuluh von Hannover 96 wird vielleicht bald schon in der Bundesliga auflaufen. Wie die ‚Neue Presse‘ berichtet, buhlen der 1. FC Köln und RB Leipzig um den talentierten Flügelstürmer. Der 20-Jährige steht in Hannover nur noch bis zum Saisonende unter Vertrag, aufgegeben haben die Niedersachsen den Nachwuchsspieler aber noch nicht.

„In der Tat ist es so, dass wir ihn gerne binden würden. Es ist aber nichts fix“, bestätigt H96-Sportdirektor Marcus Mann der Lokalzeitung. Ein Vertragsangebot bekommt Momuluh von seinem aktuellen Klub definitiv. Die Verlockungen der Bundesliga könnten ihn jedoch dazu bewegen, Niedersachsen zu verlassen.

Vor allem Köln-Trainer Steffen Baumgart soll großen Gefallen an Momuluh gefunden und ihn als Transferziel ausgerufen haben. In der Regionalliga Nord sammelte der Rechtsfuß für die U23 der Hannoveraner 15 Scorerpunkte in 17 Spielen. Siebenmal traf er selbst, achtmal bereitete er Treffer seiner Teamkollegen vor.