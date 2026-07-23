Der FC Chelsea hat einen Abnehmer für Alejandro Garnacho (22) gefunden. Der Flügelspieler wechselt zunächst auf Leihbasis zu Ligakonkurrent Aston Villa. Teil des Deals ist eine Kaufpflicht, die unter leicht zu erreichenden Bedingungen greift. Chelsea kassiert laut Ben Jacobs dann inklusive Leihgebühr 50 Millionen Euro. In diesem Fall erhält der Rechtsfuß in Birmingham einen Vierjahresvertrag.

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He's a Villan 💜



Aston Villa is delighted to announce the signing of Alejandro Garnacho from Chelsea on a season-long loan 🤝 pic.twitter.com/btyNI4JMAn — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 23, 2026

Garnacho war erst im Sommer 2025 für rund 46 Millionen Euro von Manchester United zu Chelsea gewechselt, enttäusche dort aber auf ganzer Linie. Nun soll es für den Argentinier (acht Länderspiele) bei den Villans besser laufen. Trainer Unai Emery war Berichten zufolge die Triebfeder des Transfers.