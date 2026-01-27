Menü Suche
Kommentar
Offiziell Bundesliga

Hoffenheim: Nächste Leihe für Szalai

von Martin Schmitz - Quelle: tsg-hoffenheim.de
1 min.
Attila Szalai im Trikot der TSG Hoffenheim @Maxppp

Attila Szalai wechselt den Leihklub. Wie die TSG Hoffenheim offiziell verkündet, kehrt der 28-Jährige vorzeitig von seiner Leihe zu Kasimpasa zurück und wechselt bis zum Saisonende zum polnischen Erstligisten Pogon Stettin. In der Süper Lig kam der Innenverteidiger in der Hinrunde 15 Mal zum Einsatz, war zeitweise sogar Kapitän der Istanbuler Mannschaft.

Unter der Anzeige geht's weiter
TSG Hoffenheim
Viel Erfolg, Attila 👋

Attila Szalai wird bis zum Saisonende an Pogon Stettin verliehen. Attila spielte zuletzt bei Kasımpaşa Istanbul, wo er in der Hinrunde der aktuellen Süper-Lig-Saison 15 Einsätze absolvierte. Die Leihe in die Türkei wurde vorzeitig beendet.
Bei X ansehen

Im Sommer 2023 war Szalai für 12,3 Millionen Euro von Fenerbahce in den Kraichgau gewechselt, konnte sich bei der TSG aber nicht nachhaltig durchsetzen. Stettin ist bereits die vierte Leihstation des ungarischen Nationalspielers. Bis 2027 ist er noch vertraglich an Hoffenheim gebunden.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Ekstraklasa
Hoffenheim
Pogoń
Attila Szalai

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Ekstraklasa Ekstraklasa
Hoffenheim Logo TSG Hoffenheim
Pogoń Logo Pogoń Stettin
Attila Szalai Attila Szalai
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert