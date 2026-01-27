Hoffenheim: Nächste Leihe für Szalai

Attila Szalai wechselt den Leihklub. Wie die TSG Hoffenheim offiziell verkündet, kehrt der 28-Jährige vorzeitig von seiner Leihe zu Kasimpasa zurück und wechselt bis zum Saisonende zum polnischen Erstligisten Pogon Stettin. In der Süper Lig kam der Innenverteidiger in der Hinrunde 15 Mal zum Einsatz, war zeitweise sogar Kapitän der Istanbuler Mannschaft.

Im Sommer 2023 war Szalai für 12,3 Millionen Euro von Fenerbahce in den Kraichgau gewechselt, konnte sich bei der TSG aber nicht nachhaltig durchsetzen. Stettin ist bereits die vierte Leihstation des ungarischen Nationalspielers. Bis 2027 ist er noch vertraglich an Hoffenheim gebunden.