Openda vor der Rückkehr

Loïs Openda steht kurz vor der Rückkehr zum RC Lens. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, haben sich die Franzosen mit Juventus Turin auf ein Leihgeschäft verständigt. Die Vereine teilen sich demnach das Gehalt des 26-Jährigen, der selbst auf etwa 40 Prozent seiner Bezüge verzichtet, um den Transfer zu ermöglichen. Zudem wurde eine Kaufoption für den Angreifer ausgehandelt.

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Openda verlässt die Alte Dame nach nur einem Jahr und lediglich zwei Toren in 34 Pflichtspielen. Zuletzt zeigte unter anderem auch Eintracht Frankfurt Interesse am Belgier, geht nun aber voraussichtlich leer aus. In der Spielzeit 2022/23 ging der Rechtsfuß bereits für die Blut-Goldenen auf Torejagd. In 42 Pflichtspielen erzielte er damals 21 Treffer und empfahl sich somit für seinen anschließenden Wechsel zu RB Leipzig.