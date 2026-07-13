Menü Suche
Kommentar
Serie A

Openda vor der Rückkehr

von Daniel del Federico - Quelle: Gazzetta dello Sport
1 min.
Loïs Openda im Dress von Juventus Turin @Maxppp

Loïs Openda steht kurz vor der Rückkehr zum RC Lens. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, haben sich die Franzosen mit Juventus Turin auf ein Leihgeschäft verständigt. Die Vereine teilen sich demnach das Gehalt des 26-Jährigen, der selbst auf etwa 40 Prozent seiner Bezüge verzichtet, um den Transfer zu ermöglichen. Zudem wurde eine Kaufoption für den Angreifer ausgehandelt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Openda verlässt die Alte Dame nach nur einem Jahr und lediglich zwei Toren in 34 Pflichtspielen. Zuletzt zeigte unter anderem auch Eintracht Frankfurt Interesse am Belgier, geht nun aber voraussichtlich leer aus. In der Spielzeit 2022/23 ging der Rechtsfuß bereits für die Blut-Goldenen auf Torejagd. In 42 Pflichtspielen erzielte er damals 21 Treffer und empfahl sich somit für seinen anschließenden Wechsel zu RB Leipzig.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Ligue 1
Juventus
Lens
Loïs Openda

Weitere Infos

Serie A Serie A
Ligue 1 Ligue 1
Juventus Logo Juventus Turin
Lens Logo RC Lens
Loïs Openda Loïs Openda
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert