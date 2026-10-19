Der portugiesische Fußballverband hat eine eher symbolische Strafe gegen Cristiano Ronaldo (41) ausgesprochen, nachdem dieser im Zuge seines Ärgers über Nationaltrainer Jorge Jesus frühzeitig und eigenmächtig das Trainingscamp während der vergangenen Nations League-Partien verlassen hatte. CR7 wird mit einer 30-tägigen Sperre und einer Geldstrafe von 255 Euro belegt.

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Die Sperre gilt laut portugiesischen Medien rückwirkend ab dem 30. September, sodass Ronaldo für die Spiele im November wieder zur Vefügung stünde. Seine Bereitschaft, wieder für Portugal aufzulaufen, hat er in einem ausführlichen Statement bereits signalisiert.