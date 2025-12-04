Menü Suche
Konkretes Ziel: Stöger öffnet Tür für Winter-Wechsel

von Fabian Ley - Quelle: Sky
1 min.
Kevin Stöger im Gladbach-Trikot @Maxppp

Dass Kevin Stöger (32) Borussia Mönchengladbach bereits im Winter den Rücken kehrt, ist nicht ausgeschlossen. Nach Informationen von ‚Sky‘ kann sich der Mittelfeldstratege einen Abgang bereits im Januar bei einem passenden Angebot vorstellen. Eine Rückkehr in seine österreichische Heimat würde den Ex-Bochumer dabei besonders reizen, so der Pay-TV-Sender.

Seinen Stammplatz hat Stöger bei der Borussia schon länger verloren, in den vergangenen vier Ligapartien reichte es nur zu zwei Kurzeinsätzen. Auch bei seiner Chance in der Startelf beim Pokalaus gegen den FC St. Pauli (1:2) konnte der Routinier nicht überzeugen. Daher bahnt sich nun womöglich ein vorzeitiger Abschied an. Konkrete Angebote liegen Stöger laut ‚Sky‘ aber noch nicht vor.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
