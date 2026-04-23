Freiburg trifft Yilmaz-Entscheidung

Der SC Freiburg geht mit Linksverteidiger Berkay Yilmaz in die kommende Saison. Die ‚Bild‘ berichtet, dass sich der 21-Jährige mit den Breisgauern darauf geeinigt hat, künftig Teil des Bundesliga-Kaders zu sein. Dem Boulevardblatt zufolge soll der bis 2029 datierte Vertrag außerdem verlängert werden.

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Nach zwei Jahren beim 1. FC Nürnberg endet damit das Kapitel am Valznerweiher. Am türkischen U21-Nationalspieler waren zahlreiche Klubs aus Europa interessiert, der Sport-Club traut ihm aber den nächsten Schritt in der Bundesliga zu und will ihn behalten.