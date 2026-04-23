Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Freiburg trifft Yilmaz-Entscheidung

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
Berkay Yilmaz im Nürnberg-Trikot @Maxppp

Der SC Freiburg geht mit Linksverteidiger Berkay Yilmaz in die kommende Saison. Die ‚Bild‘ berichtet, dass sich der 21-Jährige mit den Breisgauern darauf geeinigt hat, künftig Teil des Bundesliga-Kaders zu sein. Dem Boulevardblatt zufolge soll der bis 2029 datierte Vertrag außerdem verlängert werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach zwei Jahren beim 1. FC Nürnberg endet damit das Kapitel am Valznerweiher. Am türkischen U21-Nationalspieler waren zahlreiche Klubs aus Europa interessiert, der Sport-Club traut ihm aber den nächsten Schritt in der Bundesliga zu und will ihn behalten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Nürnberg
Freiburg
Berkay Yılmaz

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Nürnberg Logo 1. FC Nürnberg
Freiburg Logo SC Freiburg
Berkay Yılmaz Berkay Yılmaz
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert