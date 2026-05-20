Raum lässt RB-Zukunft offen

Bricht David Raum (28) in diesem Sommer ein Jahr vor Vertragsende seine Zelte bei RB Leipzig ab? Im Interview mit der ‚Bild‘ verrät der Linksverteidiger: „Der Klub ist im Austausch mit meiner Agentur. Mein Fokus war aber das Erreichen der Champions League und ist nun die WM, auf die ich mich jetzt top vorbereite. Für mich hat es gerade Priorität, ein Super-Turnier zu spielen. Danach haben wir immer noch genug Zeit, uns zusammen an einen Tisch zu setzen.“

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Zum jetzigen Zeitpunkt zeichnet sich also keine Tendenz ab. Bekanntlich liebäugelt der RB-Kapitän mit einem Engagement in der Premier League, ein konkreter Vorstoß eines englischen Teams war bislang aber nicht zu vernehmen. Sollte der deutsche Nationalspieler (36 Länderspiele) wirklich verkauft werden, würden die Sachsen die Nachfolge mit Max Finkgräfe (22) wohl intern klären.