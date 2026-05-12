Bundesliga-Novum: HSV präsentiert Krüger

Die Bundesliga hat ihre erste Sportvorständin. Wie der Hamburger SV mitteilt, folgt Kathleen Krüger zum 1. Juli in dieser Rolle auf Stefan Kuntz, der zu Jahresbeginn in Folge von Compliance-Vorwürfen freigestellt wurde.

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Krüger war selbst Profi, arbeitet aber schon lange im Management des FC Bayern. Zunächst als Mitarbeiterin auf der Geschäftsstelle, anschließend als Teammanagerin und seit Juli 2024 als Leiterin Organisation und Infrastruktur.

„Sie vereint sportliche Kompetenz, strategisches Denken und eine hohe Kommunikationsfähigkeit und wird künftig die Gesamtverantwortung für den sportlichen Bereich des HSV tragen. Gemeinsam mit Vorstand Eric Huwer soll sie die strategische Weiterentwicklung des Clubs entscheidend mitgestalten“, erklärt Michael Papenfuß, Aufsichtsratsvorsitzender der HSV Fußball Management AG.