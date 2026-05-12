Bundesliga-Novum: HSV präsentiert Krüger
Kathleen Krüger macht einen großen Karriereschritt. Die langjährige Bayern-Mitarbeiterin leitet künftig die sportlichen Belange des Hamburger SV.
Die Bundesliga hat ihre erste Sportvorständin. Wie der Hamburger SV mitteilt, folgt Kathleen Krüger zum 1. Juli in dieser Rolle auf Stefan Kuntz, der zu Jahresbeginn in Folge von Compliance-Vorwürfen freigestellt wurde.
Krüger war selbst Profi, arbeitet aber schon lange im Management des FC Bayern. Zunächst als Mitarbeiterin auf der Geschäftsstelle, anschließend als Teammanagerin und seit Juli 2024 als Leiterin Organisation und Infrastruktur.
Die 40-jährige Managerin wechselt nach 17 Jahren beim @FCBayern zu uns und verantwortet in Zukunft den sportlichen Gesamtbereich. 💪
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#nurderHSV
„Sie vereint sportliche Kompetenz, strategisches Denken und eine hohe Kommunikationsfähigkeit und wird künftig die Gesamtverantwortung für den sportlichen Bereich des HSV tragen. Gemeinsam mit Vorstand Eric Huwer soll sie die strategische Weiterentwicklung des Clubs entscheidend mitgestalten“, erklärt Michael Papenfuß, Aufsichtsratsvorsitzender der HSV Fußball Management AG.
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