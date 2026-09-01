Irre Kaufoption: Chelsea verleiht Mudryk

Tottenham Hotspur tütet einen Transfer nach dem anderen ein. Die Londoner geben offiziell die Verpflichtung von Mykhailo Mudryk (25) bekannt, der zunächst leihweise bis Saisonende vom Stadtrivalen FC Chelsea kommt. Teil des Deals ist eine Kaufoption, die dem Vernehmen nach bei 87,5 Millionen Euro liegt.

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We are delighted to announce the signing of Ukraine international forward Mykhailo Mudryk on a season-long loan ✍️



🔗 https://t.co/sTK5X6I4wJ pic.twitter.com/NmK8jJTtm8 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 1, 2026

Mudryk will nach seiner langen Dopingsperre wieder Fuß im Profifußball fassen. Seit November 2024 hat der Ukrainer kein Pflichtspiel mehr bestritten. Zuvor kam der Flügelspieler für Chelsea auf 73 Einsätze (zehn Tore, elf Vorlagen).

Im Januar 2023 hatten die Londoner für den Tempodribbler satte 70 Millionen Euro an Shakhtar Donetsk überwiesen. Sollte Tottenham die exorbitante Kaufoption aktivieren, könnte Chelsea für Mudryk sogar noch einen Gewinn einstreichen.