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2. Bundesliga

Hannover: Roggow zur Konkurrenz?

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
Franz Roggow wärmt sich auf @Maxppp

Noch in diesem Sommer könnte Franz Roggow Hannover 96 schon wieder verlassen. Laut der ‚Bild‘ beschäftigt sich Dynamo Dresden mit dem 24-Jährigen. Vorstellbar sei sowohl eine Leihe als auch ein dauerhafter Wechsel.

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Der zentrale Mittelfeldspieler war erst im vergangenen Jahr aus der Zweitvertretung von Borussia Dortmund nach Niedersachsen gewechselt. Dort passte er unter Christian Titz aber nicht wirklich ins System und machte insgesamt nur sieben Spiele. Schon in der Vergangenheit war Dynamo an Roggow interessiert.

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