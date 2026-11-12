Am morgigen Freitagabend (20:45 Uhr) trifft die deutsche Nationalmannschaft im zweiten Länderspielblock unter Jürgen Klopp in der Nations League auf Serbien. Nicht mit im Kader steht Toptalent Wael Mohya (17) von Borussia Mönchengladbach, der erstmals vom Bundestrainer in die A-Nationalmannschaft berufen wurde.

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Das gibt der DFB am frühen Donnerstagmorgen bekannt. Der Offensivspieler wird demnach mit dem Team nach Belgrad reisen, steht allerdings nicht in der finalen Kaderliste, die maximal 23 Namen beinhalten darf.

Ob Mohya dafür im folgenden Spiel gegen die Niederlande am Montag (20:45 Uhr) zu den auserwählten Profis gehört, ist derzeit noch nicht klar. Gemeinhin wird damit gerechnet, dass der Youngster relativ bald zu Einsätzen unter Klopp kommen wird, da der Rechtsfuß auch für Marokko spielberechtigt wäre und dem Verband sicher daran liegt, dass sich der Gladbacher Senkrechtstarter der Saison beim DFB festspielt.