Sportings Edwards will zurück nach England

Marcus Edwards zieht es zurück in die englische Heimat. „Ich würde gerne wieder in England spielen und in der Nähe meiner Familie sein“, wird der Flügelstürmer von Sporting Lissabon vom ‚Evening Standard‘ zitiert. Sein Ausflug nach Portugal sei zwar ein großer Erfolg gewesen, langfristig soll es dann aber doch wieder die Premier League sein.

Die Qualität für die mutmaßlich beste Liga der Welt scheint Edwards jedenfalls mitzubringen. In der laufenden Saison sammelte der 23-Jährige schon fünf Tore und ebenso viele Vorlagen. Hierzulande machte Edwards bei Sportings 3:0 gegen Eintracht Frankfurt in der Champions League mit einem Tor und einer Vorlage auf sich aufmerksam.