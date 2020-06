Völler: Platz fünf egal bei Havertz

Nach Angaben von Rudi Völler spielt es für die Zukunft von Kai Havertz keine Rolle, ob Bayer Leverkusen in der kommenden Saison Champions League spielt oder nicht. „Das eine hat mit dem anderen definitiv nichts zu tun“, stellte der Bayer-Geschäftsführer im ‚Aktuellen Sportstudio‘ klar. Dass Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach den Kürzeren zog und nur Fünfter wurde, sei unerheblich.

Noch steht ohnehin nicht fest, dass Bayer tatsächlich ohne Champions League auskommen muss, bemerkte Völler trotzig: „Wir können ja theoretisch noch in die Champions League kommen, wenn wir die Europa League gewinnen.“ Am 5. August bestreitet die Werkself ihr Achtelfinal-Rückspiel zuhause gegen die Glasgow Rangers. Das Hinspiel in Glasgow gewann die Truppe von Trainer Peter Bosz mit 3:1.