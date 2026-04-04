Ricken: „Volles Vertrauen“ zu Schlotterbeck

Lars Ricken ist bemüht, die Wogen nach dem Interview von Nico Schlotterbeck (26) zu glätten. „Es hat sich nicht viel geändert. Ich war an vielen der Gespräche beteiligt. In diesen Gesprächen spürt man wirklich, wie groß das Vertrauen ist. Zwischen Nico und dem BVB herrscht volles Vertrauen. Er hat sich immer voll ins Zeug gelegt“, unterstrich der Sportgeschäftsführer vor der heutigen Partie gegen den VfB Stuttgart (18:30 Uhr) bei ‚Sky‘.

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Schlotterbeck dementierte zuletzt, dass die Verhandlungen um einen neuen Vertrag beim BVB kurz vor dem Abschluss stünden. Vielmehr hätte sich durch den Sportdirektor-Wechsel von Sebastian Kehl hin zu Ole Book grundlegend etwas geändert. In Fankreisen wurden dem Abwehrspieler die Aussagen überaus negativ ausgelegt. Ricken stellte klar: „Es gibt Erwartungen auf beiden Seiten – von Nico und von uns. Wir wollen, dass er noch lange für den BVB spielt. Darauf arbeiten wir hin.“