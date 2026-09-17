UEFA Nations League
Live-Ticker: Klopp verkündet ersten DFB-Kader
Jürgen Klopp startet in der kommenden Woche auch auf sportlicher Ebene in seinen Job als Bundestrainer. Ab 10 Uhr verkündet er auf einer Pressekonferenz seinen offiziellen Kader für das DFB-Team. FT tickert live.
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@Maxppp
44-Mann-Kader
Jürgen Klopp nominiert gleich 44 Spieler. Nach den ersten beiden Spielen wird ein Bettenwechsel stattfinden, einige Profis reisen ab, andere dafür an.
Viele Leaks
In den vergangenen Tagen wurden bereits zahlreiche Spielernamen von Klopps Liste geleakt. In unserem Ticker dazu findet ihr alles Relevante.
Das Programm
In dieser Abstellungsphase tritt die DFB-Elf zu vier Nations League-Duellen an. Am 24. September geht es in Amsterdam gegen die Niederlande, am 27. September in Augsburg gegen Griechenland, am 1. Oktober in München gegen Serbien. Am 4. Oktober steht das Rückspiel gegen Griechenland in Thessaloniki an. Anstoß ist jeweils um 20:45 Uhr.
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