In dieser Abstellungsphase tritt die DFB-Elf zu vier Nations League-Duellen an. Am 24. September geht es in Amsterdam gegen die Niederlande, am 27. September in Augsburg gegen Griechenland, am 1. Oktober in München gegen Serbien. Am 4. Oktober steht das Rückspiel gegen Griechenland in Thessaloniki an. Anstoß ist jeweils um 20:45 Uhr.