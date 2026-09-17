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Live-Ticker: Klopp verkündet ersten DFB-Kader

Jürgen Klopp startet in der kommenden Woche auch auf sportlicher Ebene in seinen Job als Bundestrainer. Ab 10 Uhr verkündet er auf einer Pressekonferenz seinen offiziellen Kader für das DFB-Team. FT tickert live.

von Lukas Hörster
1 min.
Jürgen Klopp auf der PK @Maxppp

44-Mann-Kader

Jürgen Klopp nominiert gleich 44 Spieler. Nach den ersten beiden Spielen wird ein Bettenwechsel stattfinden, einige Profis reisen ab, andere dafür an.

Viele Leaks

In den vergangenen Tagen wurden bereits zahlreiche Spielernamen von Klopps Liste geleakt. In unserem Ticker dazu findet ihr alles Relevante.

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Das Programm

In dieser Abstellungsphase tritt die DFB-Elf zu vier Nations League-Duellen an. Am 24. September geht es in Amsterdam gegen die Niederlande, am 27. September in Augsburg gegen Griechenland, am 1. Oktober in München gegen Serbien. Am 4. Oktober steht das Rückspiel gegen Griechenland in Thessaloniki an. Anstoß ist jeweils um 20:45 Uhr.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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