Kommentar 3
UEFA Nations League

Machbare Gruppe: Deutschlands Gegner in der Nations League

Nach der WM ist vor der Nations League. Ab Ende September geht die nächste Saison der Nations League los. Die Auslosung dafür fand heute in Brüssel statt. Auf die DFB-Auswahl warten durchaus machbare Gegner.

von Dominik Sandler
2 min.
Die Auslosung der Nations League @Maxppp

Bekannte Gesichter

Keine ganz leichte Gruppe für das deutsche Team, auch wenn es härter hätte kommen können. Wie schon bei der vergangenen Ausgabe warten die Niederländer, gegen die es damals ein 2:2 im Hin- und einen 1:0-Erfolg im Rückspiel gab. Auch Griechenland und Serbien sind nicht zu unterschätzen.

Die Gruppen in Liga A

Gruppe 1: Frankreich, Italien, Belgien, Türkei

Gruppe 2: Deutschland, Niederlande, Serbien, Griechenland

Gruppe 3: Spanien, Kroatien, England, Tschechien

Gruppe 4: Portugal, Dänemark, Norwegen, Wales

Spannung steigt

Jetzt geht es um die Crème de la crème im europäischen Fußball, die besten 16 Nationen werden in vier Gruppen aufgeteilt. Mit dabei ist auch Deutschland. Die finale Losfee ist kein geringerer als der beinharte Innenverteidiger Pepe.

Rein in Liga B

Die Hälfte der Auslosung ist beendet, langsam wird es auch für Deutschland spannend. Zunächst werden aber noch die Teams aus Liga B zueinander gelost. Frankreich-Legende Patrick Viera übernimmt an den Lostöpfen.

Neue Liga, neue Losfee

Jede Liga hat ihre eigene Losfee. Für Liga C betritt jetzt der ehemalige spanische Stürmer Fernando Llorente die Bühne.

Warten auf die Top-Teams

Die Auslosung ist in vollem Gange. Zunächst geht es mit den Ligen D, C und B los. Aus deutscher Sicht wird es erst in Liga A in einigen Minuten interessant.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
