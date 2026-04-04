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Bundesliga

Werder: Zwei Leistungsträger fallen aus

von Lukas Weinstock
Jens Stage applaudiert den Fans @Maxppp
Bremen 1-2 RB Leipzig

Der SV Werder Bremen muss im heutigen Duell gegen RB Leipzig (15:30 Uhr) auf zwei Stammspieler verzichten. Nach Vereinsangaben fallen Innenverteidiger Karim Coulibaly (18) und Topscorer Jens Stage (29) verletzungsbedingt aus. Beide Akteure haben mit muskulären Problemen zu kämpfen.

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Eine positive Überraschung gibt es aber: Amos Pieper, der von Trainer Daniel Thioune auf der Spieltagspressekonferenz ursprünglich zu den Ausfällen gezählt wurde, steht in der Startelf. Der 28-Jährige wird Coulibalys Platz in der Innenverteidigung einnehmen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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