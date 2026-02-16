VfB freut sich auf Seimens Rückkehr

Beim VfB Stuttgart setzt man großes Vertrauen in das derzeit an den SC Paderborn verliehene Torwart-Talent Dennis Seimen (20). Die ‚Bild‘ zitiert VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth: „Dennis spielt eine außergewöhnliche Saison und ist der lebende Beweis für die Qualität unserer Nachwuchsarbeit. Es ist nicht nur sein spektakulärer Auftritt am vergangenen Wochenende gegen Bochum, sondern die Konstanz, mit der Dennis seine Leistung im Tor der Paderborner abruft. Wir freuen uns auf seine Rückkehr und trauen ihm auch bei uns die Fortsetzung seiner bisher so guten Entwicklung zu.“

Am gestrigen Sonntag empfahl sich Seimen mit einer herausragenden Leistung beim 0:0-Remis gegen den VfL Bochum für eine Zukunft als Nummer eins in Stuttgart. Noch ist nicht endgültig geklärt, wie es für den Youngster im Anschluss an die bis zum Saisonende datierte Leihe weitergeht. Die Zeichen verdichten sich aber, dass Seimen im Sommer Bayern-Leihgabe Alexander Nübel (29) als Stammkeeper bei den Schwaben ablösen wird.