Topelf um Yildiz: Diese Talente hat Bayern verloren

Kenan Yildiz spielte am Dienstag die Abwehr von Borussia Dortmund schwindelig. Der Topstar von Juventus Turin stammt aus der Bayern-Jugend, setzte sich bei den Profis aber nicht durch. FT hat eine Topelf aus ähnlichen Fällen gebaut.
Dem FC Bayern gingen gerade im Mittelfeld- und Offensivbereich einige Talente der vergangenen Jahre verloren. Angelo Stiller und Karim Adeymi sind mittlerweile deutsche Nationalspieler. Malik Tillman wechselte kürzlich für 35 Millionen Euro von der PSV Eindhoven nach Leverkusen und für Joshua Zirkzee legte Manchester United stolze 42,5 Millionen auf den Tisch.
Johannes Schenk, Marin Pongracic, Bright Arrey-Mbi, Stiller, Adeyemi, Yildiz sowie Max Moerstedt verloren die Bayern zudem allesamt ablösefrei oder gegen sehr kleine Ablösezahlungen. Richtig Kasse machte man immerhin mit Chris Richards, Marco Friedl, Tillman und Zirkzee, die zusammen rund 55 Millionen Euro in die Münchner Kassen spülten.
Die Topelf der Bayern-Youngster
Weitere Infos
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden