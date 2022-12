Nach Neuer-Unfall: Beförderung für Bayern-Bubi

Nach der Verletzung von Manuel Neuer darf sich Tom Ritzy Hülsmann beim FC Bayern offenbar über eine Beförderung freuen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, fliegt der Nachwuchskeeper im Januar gemeinsam mit der ersten Mannschaft ins Trainingslager nach Katar. In der Hinrunde konnte der 18-Jährige bereits vereinzelt Profi-Luft schnuppern, bisher allerdings nur im Training. Der zwei Meter große Hüne gilt als großes Talent und hütete schon dreimal den Kasten der Münchner Regionalliga-Vertretung.

Neuer hatte sich am vergangenen Freitag im Skiurlaub einen Unterschenkelbruch zugezogen und fällt für die verbleibende Saison aus. Hülsmann dürfte daher auch in der Gesamthierarchie aufrücken. Hinter Sven Ulreich (34) und Johannes Schenk (19) soll er dem Bericht zufolge entweder als Nummer drei in die Rückrunde gehen oder Jakob Mayer im Kasten der zweiten Mannschaft beerben.

