Medizincheck: FCA erhält Zuschlag bei Chaves

Arthur Chaves wird die restliche Bundesliga-Saison beim FC Augsburg verbringen. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben die Fuggerstädter eine vollständige Einigung mit der TSG Hoffenheim über eine Leihe mit vergleichsweise hoher Kaufoption erzielt. Der Medizincheck habe bereits in der Nacht auf Donnerstag begonnen. Augsburg setzt sich somit gegen Mitbewerber aus England und Brasilien durch.

Chaves war im Sommer 2024 für sechs Millionen Euro von Académico Viseu aus Portugal zur TSG gekommen und bestritt seither 39 Spiele. In der laufenden Saison verlor der 24-jährige Innenverteidiger allerdings seinen Stammplatz. In Augsburg könnte mehr Spielzeit winken.