Nächster Topklub an Schade dran

von Tristan Bernert - Quelle: CaughtOffside
Kevin Schade zieht ab @Maxppp

Dank einer starken Saison im Trikot des FC Brentford zieht Kevin Schade weiteres Transfer-Interesse auf sich. Wie ‚CaughtOffside‘ berichtet, hat mittlerweile auch der FC Arsenal ein Auge auf den deutschen Nationalspieler geworfen. Man sehe in Schade eine mögliche Verstärkung für die linke Außenbahn, habe zeitgleich aber auch andere Optionen im Blick.

Der 24-Jährige wurde jüngst auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Im abgelaufenen Winter-Transferfenster gab es zudem Gerüchte um Tottenham Hotspur und Aston Villa. Für Brentford kommt Schade in dieser Saison auf sieben Tore und drei Vorlagen in 26 Premier League-Spielen. Sein Vertrag läuft noch bis 2028.

Premier League
Arsenal
Brentford
Kevin Schade

