20-Millionen-Angebot für Palhinha

Der FC Bayern sucht seit Wochen händeringend nach einem Abnehmer für João Palhinha. Während der 31-jährige Portugiese sich nach Angaben der Münchner Verantwortlichen im Training hochprofessionell zeigt, zögerten Interessenten wie Aston Villa und Newcastle United bislang mit konkreten Transferangeboten.

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Benfica Lissabon könnte jetzt als lachender Dritter aus dem Poker hervorgehen. ‚A Bola‘ berichtet, dass sich die Adler mündlich mit Palhinha auf einen Vierjahresvertrag geeinigt haben, das offerierte Jahresgehalt soll sich auf sechs Millionen Euro brutto belaufen. Parallel dazu soll ein Angebot über 15 Millionen Euro Sockelablöse plus fünf Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen an der Säbener Straße eingegangen sein.

Beim portugiesischen Erstligisten ist man dem Bericht zufolge sehr zuversichtlich, den Transfer zeitnah abschließen zu können. In England hieß es kürzlich noch, dass auch Aston Villa am Sechser dran bleibt. Die Villans – wie auch Benfica – versuchten es mit einer Leihanfrage. Beide Versuche wurden von den Bayern abgewiesen. Jetzt läuft wohl alles auf einen festen Transfer hinaus.