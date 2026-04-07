Für Guirassy: BVB denkt an Woltemade

Ob Serhou Guirassy mit dem Kopf noch bei Borussia Dortmund ist? Am Wochenende gegen den VfB Stuttgart (2:0) zeigte der Stürmer jedenfalls eine schwache Leistung, nach einer Stunde nahm Niko Kovac ihn vom Feld. Der 30-Jährige hat dem Vernehmen nach den Entschluss gefasst, die Schwarz-Gelben zu verlassen, wenn ein passendes Angebot kommt.

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Entsprechend muss sich die Borussia mit potenziellen Nachfolgern beschäftigen. ‚Sky‘ und ‚Bild‘ berichten unisono, dass Fisnik Asllani von der TSG Hoffenheim eine heiße Aktie ist. Per Ausstiegsklausel könnte der 23-Jährige für 30 Millionen Euro losgeeist werden. Noch sei aber nicht sicher, ob Asllani die TSG überhaupt verlassen will, zumal die Konkurrenz im Werben um den Kosovaren groß ist.

Nur eine Leihe realistisch

Deshalb könnte auch Nick Woltemade zum Thema werden. Laut der ‚Bild‘ beschäftigt sich der BVB mit dem deutschen Nationalspieler und beobachtet ihn. Beim 24-Jährigen wäre allerdings wohl Geduld gefragt, da Woltemade sich zunächst auf den Saisonendspurt mit Newcastle United und die Weltmeisterschaft konzentrieren wolle.

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Könnte Nick Woltemade zum BVB passen? Ja Nein Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Sollte sich seine Situation bei den Magpies bis zum Sommer allerdings nicht verbessern, könnte ein Wechsel zur Option werden. Für die Schwarz-Gelben komme nur eine Leihe in Frage. Im vergangenen Sommer war der FC Bayern kurz davor, den Zuschlag zu erhalten. Am Ende wechselte Woltemade für 75 Millionen Euro vom VfB Stuttgart in die Premier League.