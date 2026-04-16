Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Blessin zur Bundesliga-Konkurrenz?

von Dominik Sandler - Quelle: kicker
1 min.
St. Pauli-Coach Alexander Blessin wird heiß umworben. @Maxppp

Der VfL Wolfsburg beschäftigt sich erneut mit Alexander Blessin. Wie der ‚kicker‘ berichtet, steht der Trainer des FC St. Pauli bei den Wölfen für den kommenden Sommer „hoch im Kurs“ und könnte die Aufgabe von Trainer Dieter Hecking übernehmen. Im Falle des Klassenerhalts sei auch dessen Verbleib möglich, alternativ könnte Hecking die Rolle des Geschäftsführers Sport übernehmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zu den weiteren Kandidaten für den Trainerposten zählen dem Fachmagazin zufolge Dino Toppmöller und Thomas Reis. Dem Vernehmen nach sind darüber hinaus Lukas Kwasniok, Stefan Leitl und Christian Schulz ein Thema bei den Niedersachsen. An Blessin war der VfL schon im vergangenen Sommer interessiert, letztlich kam aber Paul Simonis. Aktuell befinden sich die Wölfe auf dem vorletzten Platz in der Bundesliga und planen zweigleisig.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
St. Pauli
Wolfsburg
Alexander Blessin
Dino Toppmöller
Thomas Reis
Dieter-Klaus Hecking

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
St. Pauli Logo FC St. Pauli
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
Alexander Blessin Alexander Blessin
Dino Toppmöller Dino Toppmöller
Thomas Reis Thomas Reis
Dieter-Klaus Hecking Dieter-Klaus Hecking
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert