Blessin zur Bundesliga-Konkurrenz?

Der VfL Wolfsburg beschäftigt sich erneut mit Alexander Blessin. Wie der ‚kicker‘ berichtet, steht der Trainer des FC St. Pauli bei den Wölfen für den kommenden Sommer „hoch im Kurs“ und könnte die Aufgabe von Trainer Dieter Hecking übernehmen. Im Falle des Klassenerhalts sei auch dessen Verbleib möglich, alternativ könnte Hecking die Rolle des Geschäftsführers Sport übernehmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zu den weiteren Kandidaten für den Trainerposten zählen dem Fachmagazin zufolge Dino Toppmöller und Thomas Reis. Dem Vernehmen nach sind darüber hinaus Lukas Kwasniok, Stefan Leitl und Christian Schulz ein Thema bei den Niedersachsen. An Blessin war der VfL schon im vergangenen Sommer interessiert, letztlich kam aber Paul Simonis. Aktuell befinden sich die Wölfe auf dem vorletzten Platz in der Bundesliga und planen zweigleisig.