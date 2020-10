Corona-Wirrwarr in Heidenheim: Fünf Tests nun doch negativ

Am vergangenen Donnerstag waren beim 1. FC Heidenheim noch fünf Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Zweitligist am gestrigen Freitagabend bekanntgab, fielen die Tests am Folgetag hingegen negativ aus. Laut Angaben der Heidenheimer lassen sich die Resultate des ersten Tests auf „falsche Labor-Testergebnisse“ zurückführen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ursprünglich sollte das Samstagspiel gegen den VfL Osnabrück abgesagt werden, nun könnte die Zweitligapartie jedoch stattfinden. Am Samstagnachmittag soll ein dritter Testlauf Klarheit schaffen: Im Anschluss wird entschieden, ob das Spiel angepfiffen wird.