Chelsea sticht Bayern bei Barco aus

Der FC Chelsea könnte erneut bei seinem Partnerklub Racing Straßburg zuschlagen. Wie der spanische Journalist Guillem Balague berichtet, steht Valentin Barco kurz vor dem Wechsel zu den Blues. Auch der FC Bayern zeigte in der Vergangenheit Interesse am 21-Jährigen, scheint im Poker um den Youngster jedoch die schlechteren Karten zu haben.

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Barco war im Januar 2025 von Brighton & Hove Albion nach Frankreich gewechselt. Bei Le Racing legte der Linksfuß seither eine beeindruckende Entwicklung hin: In der laufenden Spielzeit steuerte der Allrounder zehn Torbeteiligungen (ein Tor, neun Vorlagen) in 34 Pflichtspielen bei. Sollte der Deal zustande kommen, wäre Barco zusammen mit Stürmer Emmanuel Emegha (23) sowie den drei Leihrückkehrern Mike Penders (20), Aaron Anselmino (21) und David Datro Fofana (23) bereits der fünfte Straßburg-Akteur, der im Sommer den Weg an die Stamford Bridge antritt.