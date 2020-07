Korb: Nächster Halt Griechenland?

Julian Korb könnte es zu Panathinaikos Athen ziehen. Wie das griechische Portal ‚Gazzetta.gr‘ berichtet, steht der 28-jährige Rechtsverteidiger auf der Liste von Sportchef Xavi Roca. Da Korbs Vertrag bei Hannover 96 ausgelaufen ist, wäre er ablösefrei zu haben.

Korb war 2017 für drei Millionen Euro von seinem Heimatverein Borussia Mönchengladbach zu den Niedersachsen gewechselt. Dort musste er den Gang in Liga zwei antreten. In der abgelaufenen Saison stand er in 27 Pflichtspielen auf dem Platz und kam dabei auf ein Tor und vier Vorlagen.