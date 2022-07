Neue Offerte: Bayern bietet Rekordsumme für de Ligt

Lucas Hernández könnte in Kürze als Rekord-Transfer des FC Bayern abgelöst werden. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, hat der Bundesliga-Serienmeister sein Angebot für Matthijs de Ligt noch einmal erhöht. Demzufolge sind die Bayern bereit, 75 Millionen Euro als Sockelablöse plus 15 Millionen Euro an Boni zu überweisen.

De Ligt könnte den FCB am Ende also 90 Millionen Euro kosten. Eine solche Summe wurde in Deutschland noch nie für einen Spieler bezahlt. Hernández hält bislang mit 80 Millionen Euro den Rekord.

Juve rüstet sich

Die mündliche Zusage des 22-jährigen Innenverteidigers haben die Münchner schon in der Tasche. Trotz Anfragen vom FC Chelsea und von Manchester United will de Ligt unbedingt zum FC Bayern.

Juventus intensiviert derweil die Suche nach einem Nachfolger, denn de Ligt wird nicht zu halten sein. Kalidou Koulibaly (31) von der SSC Neapel ist laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ derzeit das heißeste Thema bei den Bianconeri. Das nötige Kleingeld für den Kauf des Senegalesen wird wohl aus München kommen.